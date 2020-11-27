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Общество
Сюжет: Дело Алмазбека Атамбаева

Прослушка Атамбаева в СИЗО ГКНБ: возбуждено уголовное дело

По факту прослушки разговора бывшего президента Алмазбека Атамбаева со своим адвокатом Сергеем Слесаревым в следственном кабинете СИЗО ГКНБ Военная прокуратура начала досудебное производство. Об этом сообщает юрист Замир Жоошев.

По его словам, дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностным положением, совершенное с целью извлечения выгод и преимуществ для себя либо других лиц или из иной личной заинтересованности» УК КР. Проводятся следственные действия. 

Ранее сообщалось, что диск с видеозаписью был найден в кабинете экс-президента Сооронбая Жээнбекова в ночь с 5 на 6 октября. 

В производстве Военной прокуратуры находится шесть дел, по которым проходит в качестве подозреваемого Алмазбек Атамбаев. По двум — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа прошлого года — идут судебные процессы. Алмазбек Атамбаев также проходит фигурантом по делу об организации массовых беспорядков 9 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174724/
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