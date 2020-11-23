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Общество

Состоялся выход видеоигры с Конором Макгрегором

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о выходе мобильной игры под названием Dystopia: Contest of Heroes. Сообщения появились на его аккаунтах в соцсетях.

Спортсмен стал лицом проекта, доступного на устройствах с операционными системами iOS и Android.

Мобильная стратегия в режиме реального времени доступна бесплатно, в ней можно найти персонажа Макгрегора.

«Добро пожаловать в Dystopia — мир киберпанка будущего! Постапокалиптический мир, в котором общество контролируется крупными корпорациями. Есть ли у вас все необходимое, чтобы построить империю, захватив районы Нью-Йорка, собирая научно-фантастическое снаряжение, совершая набеги на других игроков и улучшая свою базу? Создавайте союзы и ведите их к экономическому росту, поддерживайте их в набегах или ведите войны против других союзов», — говорится в описании игры.

Отметим, Конор проведет следующий бой 23 января на UFC 257, его соперником станет Дастин Порье.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/174078/
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