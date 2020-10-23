Выборы-2020. 25 политических партий подали уведомления об участии в гонке

Уже 25 политических партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 20 декабря. Информацию подтвердили в ЦИК.

Уточняется, Центризбирком так и не обсудил сегодня отмену парламентом повторных выборов и продолжает прием заявок. Завтра последний день.

Итак, о намерении бороться за мандаты заявили следующие политические организации:

1. Партия зеленых Кыргызстана.

2. «Бутун Кыргызстан».

3. «Билим Илим Ордосу».

4. «Мекен Ынтымагы».

5. «Ата Мекен».

6. «Ыйман Нуру».

7. Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.

8. «Единство народа».

9. «Улут Ордо».

10. «Элдик Кенеш».

11. «Глас Народа».

12. «Патриот».

13. «Актив».

14. Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана.

15. «Адилеттуу Кыргызстан».

16. «Социал-демократы Кыргызстана».

17. «Онугуу Кыргызстан».

18. «Ордо».

19. «Республика».

20. «Ак-шумкар».

21. «Реформа».

22. «Улутман».

23. «Нур».

24. «Улуу Журт».

25. «Бутукул».

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Сегодня Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года.