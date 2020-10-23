21:58
USD 80.74
EUR 95.64
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Выборы — 2020

Выборы-2020. 25 политических партий подали уведомления об участии в гонке

Уже 25 политических партий уведомили ЦИК о намерении участвовать в повторных выборах депутатов Жогорку Кенеша, назначенных на 20 декабря. Информацию подтвердили в ЦИК.

Уточняется, Центризбирком так и не обсудил сегодня отмену парламентом повторных выборов и продолжает прием заявок. Завтра последний день.

Итак, о намерении бороться за мандаты заявили следующие политические организации:

1. Партия зеленых Кыргызстана.
2. «Бутун Кыргызстан».
3. «Билим Илим Ордосу».
4. «Мекен Ынтымагы».
5. «Ата Мекен».
6. «Ыйман Нуру».
7. Политическая партия ветеранов войны в Афганистане и участников других локальных боевых конфликтов.
8. «Единство народа».
9. «Улут Ордо».
10. «Элдик Кенеш».
11. «Глас Народа».
12. «Патриот».
13. «Актив».
14. Молодежная прогрессивная партия Кыргызстана.
15. «Адилеттуу Кыргызстан».
16. «Социал-демократы Кыргызстана».
17. «Онугуу Кыргызстан».
18. «Ордо».
19. «Республика».
20. «Ак-шумкар».
21. «Реформа».
22. «Улутман».
23. «Нур».
24. «Улуу Журт».
25. «Бутукул».

Отметим, принятым накануне Жогорку Кенешем законом предусматривается приостановлениe действий статей 38 и 63 Конституционного закона Кыргызской Республики «О выборах президента Кыргызской Республики и депутатов Жогорку Кенеша», которыми регламентирован порядок проведения повторных выборов депутатов парламента до окончания проведения конституционной реформы. Сроки проведения выборов будут назначены после проведения конституционной реформы в соответствии с законодательством КР, но не позднее 1 июня 2021 года.

Указанный закон КР вступает в силу с момента официального опубликования и действует до завершения конституционной реформы.

Сегодня Садыр Жапаров заявил, что выборы депутатов Жогорку Кенеша пройдут до марта 2021 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/170593/
просмотров: 651
Версия для печати
Материалы по теме
Партия «Социал-демократы Кыргызстана» выступает против переноса выборов
Снизить избирательный порог до 1 процента требуют активисты и политики
Выборы-2020. 12 партий заявили о намерении участвовать в гонке
Выборы-2020. Еще три партии заявили об участии в гонке
Выборы-2020. Еще одна партия подала уведомление об участии в гонке
Отставка президента — не основание для отзыва членов ЦИК. Комментарий юристов
Партии «Биримдик» и «Мекеним Кыргызстан» смогут участвовать в повторных выборах
Выборы-2020. С завтрашнего дня партии должны подать уведомление об участии в ЦИК
Заседание парламента запланировано на 21 октября: депутаты назначат дату выборов
Предстоящие повторные выборы в парламент — тест на честность для Садыра Жапарова
Популярные новости
Сотрудники аэропорта &laquo;Манас&raquo; вышли на&nbsp;митинг. Требуют отставки президента Сотрудники аэропорта «Манас» вышли на митинг. Требуют отставки президента
Райымбек Матраимов задержан в&nbsp;Бишкеке Райымбек Матраимов задержан в Бишкеке
Погасить внешний долг за&nbsp;счет средств простых граждан предлагает депутат Погасить внешний долг за счет средств простых граждан предлагает депутат
Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова Фото дня. Как задерживали Райымбека Матраимова
Бизнес
Когда нужно сбивать высокую температуру у&nbsp;детей? Когда нужно сбивать высокую температуру у детей?
Хабиб vs&nbsp;Гэтжи: включай O!TV и&nbsp;смотри самый большой бой 2020 года в&nbsp;UFC Хабиб vs Гэтжи: включай O!TV и смотри самый большой бой 2020 года в UFC
Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о&nbsp;легендарном Шерлоке Премьера! Наш соотечественник Нурбек Эген снял сериал о легендарном Шерлоке
MegaCom увеличивает мощность и&nbsp;охват сети&nbsp;4G MegaCom увеличивает мощность и охват сети 4G
23 октября, пятница
21:43
Беспорядки в Бишкеке. На выходных снова не будет работать кол-центр мэрии Беспорядки в Бишкеке. На выходных снова не будет работа...
21:16
Жители Джалал-Абада просят проверить качество работ по ремонту дороги
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 24 октября: ночью заморозки
20:52
Выборы-2020. 25 политических партий подали уведомления об участии в гонке
20:47
Семье кыргызстанца — ветерана ВОВ передадут утерянный орден Красной Звезды