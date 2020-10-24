Психотерапевтов в Кыргызстане научили оказывать помощь жертвам COVID-19

ПРООН и Институт психологии Российской академии наук провели серию тренингов по оказанию первой психологической помощи жертвам COVID-19 в Кыргызстане. Об этом сообщили в организации.

По ее данным, в обучении приняли участие 37 специалистов. Цель тренингов — повышение знаний психотерапевтов и психологов в области диагностики и терапии для оказания первой психологической помощи жертвам коронавируса.

Программу разделили на четыре составляющие:

психические расстройства, возникающие в чрезвычайных ситуациях;

диагностика, терапия, профилактика психических расстройств у лиц позднего возраста в условиях чрезвычайных ситуаций;

дети в чрезвычайных ситуациях: медицинские и социально-психологические последствия ЧС для детей и подростков;

диагностика, терапия, профилактика психических расстройств у женщин в условиях чрезвычайных ситуаций.

«Пандемия COVID-19 подорвала не только физическое здоровье наших граждан, но также усилила психологические страдания — горе от потери близких, изоляция, неопределенность и страх за будущее. К группам наибольшего риска относятся женщины, пожилые, подростки и молодежь, лица с ранее существовавшими расстройствами психического здоровья, а также те, кто оказался в эпицентре кризиса», — отметили в ПРООН.