Юристы правовой клиники «Адилет» пояснили, в каких случах могут быть отозваны члены ЦИК и какие должны быть основания, чтобы не регистрировать для участия в выборах партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан».

По словам экспертов, закон об избирательных комиссиях устанавливает исчерпывающий перечень оснований для прекращения полномочий членов ЦИК, среди которых нет отставки президента или признание недействительными итогов парламентских выборов.

Юристы отметили, что сейчас также поднимаются другие инициативы, касающиеся запрета политическим партиям «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан» участвовать в повторных парламентских выборах. В частности, предлагается внести изменения в избирательное законодательство. Эксперты полагают, что это нецелесообразно, и объясняют почему.

По их данным, в законе четко прописано, в каких случаях ЦИК имеет право отменить регистрацию списка кандидатов, то есть отстранить претендента на мандат или партию от дальнейшего участия. «К примеру, подтверждения фактов непосредственной причастности представителей политической партии к нарушениям правил ведения предвыборной агитации. Если подтвердятся факты подкупа избирателей или их причастности к этому. В случае нарушения правил финансирования избирательной кампании, а также в случае непредоставления в установленные сроки документов, необходимых для регистрации кандидата, списка кандидатов, невнесения избирательного залога», — отмечают эксперты.

По закону, в случае проведения повторных выборов, не могут быть вновь выдвинуты кандидаты, действия которых послужили основанием для признания выборов недействительными.

«Законодательство предусматривает целый ряд возможностей для недопущения недобросовестных партий к участию в выборах депутатов Жогорку Кенеша. Однако соответствующие решения должны приниматься своевременно и в точном соответствии с требованиями закона», — отмечают юристы.

Но, по их мнению, момент упущен, поскольку решение ЦИК о признании недействительными результатов выборов было признано судом законным и обоснованным. Кроме того, уже назначена дата повторной кампании.

Таким образом, даже если Жогорку Кенеш примет законодательные поправки, позволяющие ЦИК не допускать к участию в повторных выборах партии «Биримдик», «Мекеним Кыргызстан», «Кыргызстан», действие поправок не распространится на эти политорганизации, поскольку «недопуск к выборам будет существенным отягощением их ответственности».

«Учитывая сложную общественно-политическую обстановку в стране, а также отрицательную позицию преобладающей части общества по отношению к трем партиям, маловероятно, что они рискнут участвовать в выборах», — считают юристы.

Они напоминают, что в свете необходимости проведения в ближайшие месяцы выборов президента и депутатов Жогорку Кенеша все политические силы и государственные институты должны действовать строго в рамках Конституции и законодательства.

В противном случае ситуация может вновь выйти из правового поля, поскольку уровень социальной напряженности остается чрезвычайно высоким.

Напомним, что 6 октября ЦИК вынуждена была признать итоги выборов недействительными после того, как в Бишкеке начались массовые акции протеста, а затем беспорядки. В результате народного возмущения в стране сменилась власть — президент Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку. Исполняет обязанности главы государства премьер-министр Садыр Жапаров.