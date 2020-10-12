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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Сторонники Курсана Асанова считают, что в беспорядках виновен Садыр Жапаров

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается митинг в поддержку активиста Темирлана Султанбекова, экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Поддержать задержанных пришли родственники и сторонники бывшего президента Алмазбека Атамбаева, его сыновья Кадыр и Сеид, а также супруга Раиса Атамбаева. Кроме того, свободу задержанным требуют правозащитница Токтайым Уметалиева и депутат Ирина Карамушкина.

По словам нардепа, утвержденный парламентом премьер-министр Садыр Жапаров виновен в беспорядках, произошедших на площади. Она заявила, что именно сторонники Жапарова начали кидать камни и стрелять в машину Атамбаева.

Раиса Атамбаева в разговоре с журналистами заявила, что такие как Темирлан Султанбеков должны быть во власти, а не сидеть в местах заключения.

Что касается самого Алмазбека Атамбаева, она отметила, что никаких доказательств вины бывшего президента нет.

Отметим, что сегодня суд изберет меру пресечения Курсану Асанову, активисту Темирлану Султанбекову, экс-руководителю аппарата президента Фариду Ниязову и бывшему сотруднику Девятой службы ГКНБ Канату Сагымбаеву. Их задержали по факту массовых беспорядков, произошедших 9 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168940/
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