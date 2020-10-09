Президенты четырех республик выступили с обращением по ситуации в Кыргызстане

Президенты Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана выступили с совместным заявлением о событиях в Кыргызстане.

По их словам, происходящие события в братском Кыргызстане вызывают серьезную обеспокоенность.

«Мы как близкие соседи, связанные многовековыми узами дружбы, добрососедства, общих культурных и духовных ценностей, призываем народ Кыргызстана в эти сложные дни проявить присущую ему мудрость ради сохранения мира и восстановления стабильности в стране», — обратились президенты.

Они выразили надежду, что все политические партии и общественные круги Кыргызстана приложат необходимые усилия для обеспечения мира и спокойствия, решения возникших вопросов при непременном соблюдении Конституции и национального законодательства.

Благополучие Кыргызстана является важным фактором региональной безопасности и устойчивого развития всей Центральной Азии. президенты Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана

«Наши страны имеют одно прошлое и строят общее будущее. Народы Центральной Азии исторически объединены стремлением к прочному миру, согласию и созиданию во благо будущих поколений. Разделяя общие цели, наши государства активно укрепляют региональное сотрудничество по расширению торгово-экономических, инвестиционных, транспортно-коммуникационных и культурно-гуманитарных связей, приграничного и межрегионального взаимодействия», — отметили соседи Кыргызстана.

«Двигаясь по пути дальнейшего укрепления центральноазиатской солидарности, мы всегда будем поддерживать народ Кыргызстана в его стремлении к единству, мирному, независимому развитию и процветанию», — заключили они.