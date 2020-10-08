Кубана Ажимудинова отпустили из СИЗО из-за COVID-19. Это предлог

Учредителя компании «Акнет» выпустили из СИЗО-1 из-за распространения коронавируса. Это предлог, считает исполнительный директор компании Азат Базаркулов. Об этом он заявил журналистам.

По его словам, сейчас задача руководства — сохранить стабильную работу компании.

«4 и 5 октября мобильные операторы не работали, но мы функционировали в обычном режиме. Кубана Ажимудинова поддерживает глава ГСИН Мелис Турганбаев. Его помощник приходил вместе с Ажимудиновым. Для того чтобы вопрепятствовать их незаконным действиям, нам пришлось позвать народных дружинников», — сказал Азат Базаркулов.

Кубана Ажимудинова подозревают в присвоении вверенного имущества, уклонении от уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также в незаконном обороте оружия, боеприпасов и подделке документов.

Интернет-провайдер «Акнет» попал в поле зрения ГСБЭП в конце ноября 2018 года. Поводом для разбирательств стало обращение в Финпол одного из соучредителей фирмы. Он обвинил партнеров в занижении выручки, выводе денег из ОсОО, заключении фиктивных договоров и других правонарушениях. Сейчас в компании работает новая команда топ-менеджеров.