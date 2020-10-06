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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Беспорядки в Бишкеке. Неизвестные кидают кирпичи в окна гостиницы «Достук»

В гостинице «Достук» проходит заседание парламента.

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Рядом у здания проходит митинг сторонников экс-депутата парламента Садыра Жапарова. Около отеля собрались более 1,5 тысячи человек.

Снаружи в окна гостиницы митингующие несколько раз кидали кирпичи.

Отметим, что в отеле депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва, поддерживающие Садыра Жапарова, проводят внеочередную сессию. Но кворум собрать не удалось. Другая группа нардепов заседает в Доме кино — они против назначения Садыра Жапарова на пост премьера.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167958/
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