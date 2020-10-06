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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Часть банков Кыргызстана временно изъяла средства из банкоматов

Часть коммерческих банков временно изъяла деньги из банкоматов. Об этом 24.kg сообщил председатель Союза банков Кыргызстана Анвар Абдраев.

По его словам, такое решение принято после рекомендации Национального банка приостановить все финансовые операции. При этом деньги изъяты не из всех банкоматов, а только там, где отключили устройства и есть опасность для сохранности средств.

«Это временная мера. Сегодня мы собирались на совещание и решили так. Завтра тоже соберемся, будем думать, что делать. Я выступил с предложением и считаю, что банки могли бы при возможности и обеспечении безопасности предоставлять гражданам часть банковских услуг», — подчеркнул Анвар Абдраев.

В Нацбанке 24.kg рассказали, что рекомендация о приостановлении финансовых операций в коммерческих банках касается и банкоматов тоже. Но вопрос о работе банкоматов комбанки могут решать на свое усмотрение.

«Банкоматы, установленные внутри зданий, частично работают, а установленные на улице временно не работают в целях безопасности. В каждом случае банк сам принимает решение», — заключили в финансовом регуляторе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167944/
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