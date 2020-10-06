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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Депутаты Бишкекского горкенеша не стали собираться на сессию

Депутаты Бишкекского горкенеша не стали собираться на внеочередную сессию. Об этом 24.kg сообщила депутат Адиса Имангазиева.

Ранее о таком намерении заявил ее коллега Канатбек Музуралиев. «Мы не стали заседать, поскольку мэр сложил полномочия добровольно. Соберемся на внеочередную сессию, как поступит заявление о выборах нового градоначальника», — пояснила Адиса Имангазиева.

Ранее Азиз Суракматов подал в отставку. Народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев.

В Бишкеке минувшей ночью произошли беспорядки из-за итогов выборов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167911/
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Беспорядки в Бишкеке. Депутаты горкенеша собираются на внеочередную сессию
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