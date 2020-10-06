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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Бизнес просит скорее стабилизировать ситуацию в республике

Ведущие бизнес-ассоциации выступили с открытым обращением к властям страны.

Предприниматели отмечают, что сегодня оказались в тяжелейшей ситуации. Бизнес понес огромные убытки, связанные с пандемией коронавируса. Его состояние крайне тяжелое. Сегодняшние события в стране вызывают озабоченность бизнес-сообщества.

«Во избежание дальнейшей эскалации и дестабилизации страны мы обращаемся с просьбой о необходимости законного разрешения ситуации и принятию незамедлительных мер по стабилизации обстановки в стране. Мы призываем в срочном порядке вернуть ситуацию в государстве в правовое поле, созвать парламент на внеочередную сессию. Всем правоохранительным органам нужно обеспечить безопасность населения, охрану частной собственности и объектов предпринимательства. Кроме того, крайне важно обеспечить недопущение рейдерских захватов и жестко пресекать попытки мародерства», — говорится в обращении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/167909/
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