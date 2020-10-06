Беспорядки в Бишкеке. В больницы обратилось 686 пострадавших

По оперативным данным, на 15.00 6 октября всего в организации здравоохранения за медицинской помощью обратилось 686 пострадавших в результате беспорядков в Бишкеке. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, 521 пострадавший после оказания первичной медпомощи отправлен на амбулаторное лечение. 164 пострадавших с различными травмами госпитализированы, из них 7 пострадавших находятся в реанимации, один мужчина 2001 года рождения скончался.

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 313 пострадавших, из них 75 госпитализированы, трое в реанимации.

В Национальный госпиталь поступило 215 пострадавших, из них 58 госпитализированы, четверо в реанимации.

В Городскую клиническую больницу № 1 поступило 30 пострадавших, из них семеро госпитализированы.

В Чуйскую областную больницу поступило 113 человек, из них 102 отправлены на амбулаторное лечение, 11 госпитализированы.

В Национальный хирургический центр поступило 15 пациентов, из них двое амбулаторно, 13 госпитализированы.

Минувшей ночью в Бишкеке произошли беспорядки из-за итогов выборов в Жогорку Кенеш.