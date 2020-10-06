Адахан Мадумаров призывает сесть за стол переговоров, но не назвал имен

«Мы должны собрать людей за стол переговоров, ночь должна пройти тихо, спокойно», — заявил сегодня лидер Координационного совета Адахан Мадумаров.

По его словам, вчера представители политических партий выходили на площадь, разговаривали с народом. Все они выразили свое мнение о происходящем в стране.

«Я лично вчера выходил, разговаривал, общался. Сейчас надо сесть за стол переговоров. Многие горожане волнуются за завтрашний день», — сказал он. Однако не уточнил, кто приглашется за стол переговоров.