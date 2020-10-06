Сапар Исаков: Сейчас речь не идет о дележе портфелей

«Сегодня представители партий не делят портфели, речь об этом не стоит», — заявил сегодня экс-премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, сейчас представители политических партий пришли к правильному единому мнению. Нужно быть в легитимном поле. Ведь важно сейчас не нарушить законодательство.

«Это основа всего. Мы говорим о том, чтобы восстановить правительство, чтобы оно было в легитимном поле. Мы должны отработать наши действия в строгом соответствии с Конституцией. Мы хотим призвать всех кыргызстанцев, представителей партий к тому, что нельзя делить портфели. Сегодня речь идет о будущем страны», — подчеркнул Сапар Исаков.

Бывшего главу кабмина освободили сегодня из колонии после беспорядков, которые произошли ночью в Бишкеке.