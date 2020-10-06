Партии призывают созвать внеочередное заседание Жогорку Кенеша

Координационный совет призывает в кратчайшие сроки созвать внеочередное заседание Жогорку Кенеша и переизбрать спикера. Об этом сегодня заявил лидер совета Адахан Мадумаров.

По его словам, сейчас сложилась ситуация, когда органы власти и местного самоуправления фактически не могут исполнять свои обязанности. Поэтому нужно временно сформировать вышеуказанные органы власти и вернуться в правовое русло.

«Координационный совет временно возложил на себя всю полноту ответственности по выходу из сложившейся ситуации. Мы предлагаем созвать внеочередную сессию действующего шестого созыва Жогорку Кенеша, переизбрать торага и принять отставку правительства для создания коалиционного правительства народного доверия с включением в него представителей широких политических сил», — подчеркнул Адахан Мадумаров.