Международные наблюдатели почтили память блокадников Ленинграда. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

По ее данным, цветы к памятнику блокадникам Ленинграда в парке Победы имени Даира Асанова возложили наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи стран СНГ, Парламентской ассамблеи ОДКБ вместе с вице-мэром столицы Викторией Мозгачевой.

В муниципалитете напомнили, что памятник установлен 8 мая 2012 года. На нем изображена фигура женщины из белого мрамора, которая держит на руках ребенка из блокадного Ленинграда. Прообразом стала Тологон Алтыбасарова, которая приняла и дала путевку в жизнь 150 эвакуированным детям из осажденного города. Всего в Кыргызстан было эвакуировано более 16 тысяч ленинградцев, среди которых было 3,5 тысячи детей.

Под монументом заложена капсула с землей с Пискаревского кладбища, где покоятся погибшие блокадники-ленинградцы.