Дистанционное образование. В Кыргызстане подготовили видеоуроки для учителей

Министерство образования и науки совместно с Центром поддержки СМИ при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» разработало видеоуроки, которые могут быть использованы в учебном процессе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Видеоурок представляет собой пособие для учителей, демонстрирующее современные подходы к организации образовательного процесса и содержащее рекомендации по разработке уроков с элементами медиа и информационной грамотности.

«К разработке были привлечены школьные учителя и медиаэксперты. Они разработали сценарии 12 видеоуроков по школьным предметам», — отметили в ведомстве.

Кроме того, учителям представлены методические видеопособия «Как проводить видеоуроки» и «Фактчек для учителей».

«Видеоуроки стали одним из наиболее популярных и востребованных образовательных инструментов. Ведь видеоформат воздействует на визуальную и ассоциативную память, тем самым обеспечивая максимальное качество усвоения учебного материала», — считают в ведомстве.

Видеоуроки доступны по ссылкам: на русском языке, на кыргызсом языке.