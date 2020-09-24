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Общество

Дистанционное образование. В Кыргызстане подготовили видеоуроки для учителей

Министерство образования и науки совместно с Центром поддержки СМИ при поддержке Фонда «Сорос-Кыргызстан» разработало видеоуроки, которые могут быть использованы в учебном процессе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Видеоурок представляет собой пособие для учителей, демонстрирующее современные подходы к организации образовательного процесса и содержащее рекомендации по разработке уроков с элементами медиа и информационной грамотности.

«К разработке были привлечены школьные учителя и медиаэксперты. Они разработали сценарии 12 видеоуроков по школьным предметам», — отметили в ведомстве.

Кроме того, учителям представлены методические видеопособия «Как проводить видеоуроки» и «Фактчек для учителей».

«Видеоуроки стали одним из наиболее популярных и востребованных образовательных инструментов. Ведь видеоформат воздействует на визуальную и ассоциативную память, тем самым обеспечивая максимальное качество усвоения учебного материала», — считают в ведомстве.

Видеоуроки доступны по ссылкам: на русском языке, на кыргызсом языке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/166259/
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