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В милиции не будут допрашивать члена ЦИК Кайрата Осмоналиева. Передумали

Милиция не стала допрашивать члена ЦИК Кайрата Осмоналиева. Он объяснил 24.kg почему.

По словам Осмоналиева, ему с извинениями позвонил начальник следственного управления ГУВД Бишкека Нурлан Утемисов.

«Он сказал, что не собирались в отношения меня возбуждать дело и привлекать к ответственности. Хотели уточнить детали. Но после изучения материалов следователи пришли к выводу, что допрашивать меня нет необходимости. Вышло недоразумение. Попросил прощения и сказал, что на допрос я могу не приезжать», — сказал член Центризбиркома.

Напомним, что заявление в милицию на Кайрата Осмоналиева подал некто Абрахманов за репост публикации о коррупции в МИД. Милиция возбудила дело по статье 186 «Нарушение неприкосновенности частной жизни».

Член ЦИК ранее высказал предположение, что вызов в органы связан с его позицией в вопросе об отказе в регистрации партии «Бутун Кыргызстан». При его рассмотрении Кайрат Осмоналиев выступил против и обвинил экс-омбудсмена Турсунбая Бакир уулу в исполнении политического заказа.

Большинство членов Центризбиркома проголосовали против регистрации «Бутун Кыргызстана».

Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации на основании того, что ее лидер Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него бывшего нардепа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/164490/
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