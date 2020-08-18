Обучение в вузах Кыргызстана начнется в дистанционном режиме

Обучение в вузах Кыргызстана начнется в удаленном режиме. Об этом 24.kg сообщил заместитель министра образования и науки Нурлан Омуров.

По его словам, приказ уже подписан. «Со стороны Минобразования мы разработали три сценария: полностью в удаленном формате, второй — комбинированный, третий — традиционный с учетом санитарных требований. Мы будем смотреть на эпидситуацию, если будет стабильная, можем запустить второй или третий», — отметил он.

Для первокурсников ведомство исключение делать не будет. Вузы обязали провести их адаптацию в удаленном режиме, ознакомить с организацией учебного процесса. Замминистра напомнил, что студенты должны предоставить оригиналы документов, в это время вузы могут провести разъяснительную работу.

«Кроме того, на адаптационный период мы создали консультативный совет, куда привлекли экспертов, в том числе зарубежных, которые провели анализ хороших практик как внутри страны, так и за ее пределами. Он работал в трех направлениях. Первое — алгоритмы действий для администрации вузов и колледжей — как организовать учебный процесс при каждом из сценариев. Второе направление — рекомендации для преподавателей вузов и колледжей. В частности, какие подходы необходимо соблюдать при проведении своей дисциплины в каждом из сценариев, как обеспечить принципы академической честности, как адекватно оценить знания, какую платформу применять для обратной связи и другие. Третье направление касается студентов. Мы разработали путеводитель, в котором расписали рекомендации, как самоорганизоваться при дистанционном формате, на что обратить внимание и так далее», — отметил он.

Нурлан Омуров добавил, что уже начата серия вебинаров для администрации вузов и колледжей, преподавателей и студентов.

По словам замминистра, эти сценарии ориентированы на организацию учебно-образовательной деятельности. «На основе рекомендаций каждый вуз, колледж с учетом специфики направления дальше будут прорабатывать свои подходы. Мы дали основу, учебные заведения уже будут модернизировать», — отметил он.