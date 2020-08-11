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Общество

СЭЗ «Бишкек» не заключала договор на использование электроэнергии для майнинга

СЭЗ «Бишкек» не заключала договор на использование электроэнергии для майнинг-фермы. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

По ее данным, утверждение Ассоциации субъектов свободных экономических зон о заключении договора на электроснабжение ОсОО «Блокчейн-технологии» и его исправных платежах вводит общественность в заблуждение.

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«27 декабря 2018 года Генеральная дирекция СЭЗ «Бишкек» обратилась в ОАО «Северэлектро» на получение технических условий мощностью 800 кВт для электроснабжения складских помещений. В январе 2019 года она подала заявление и заключила контракт с ОАО «Северэлектро» на электроснабжение складских помещений. Таким образом, технических условий и контракта на электроснабжение майнинг-фермы у СЭЗ «Бишкек» не имеется», — отметили в организации.

В ОАО объяснили, что согласно Инструкции по применению тарифов на электрическую и тепловую энергию, утвержденной приказом Госагенства по регулированию ТЭК от 21 июля 2020 года, отнесение потребителей электроэнергии в группу «субъекты майнинга (криптовалюта)» производится электроснабжающей организацией на основании выданных технический условий.

«Тариф на электрическую энергию для субъектов майнинга установлен с учетом повышающего коэффициента — 2,912 сома/кВтч без учета налогов, в случае с майнинг-фермой СЭЗ «Бишкек» повышающий коэффициент не был применен», — отметили в «Северэлектро».

В акционерном обществе добавили, что в связи с ожидаемым дефицитом электроэнергии в предстоящем осенне-зимнем периоде «Северэлектро» в ближайшее время не планирует выдавать технические условия на осуществление майнинга.

Напомним, что Финпол обнаружил на территории СЭЗ «Бишкек» крупную незаконную майнинг-ферму.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/162144/
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