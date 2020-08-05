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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане для учителей начались вебинары по дистанционному образованию

В Кыргызстане стартовал месячник «Санарип мугалим». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, Республиканский институт повышения квалификации и переподготовки педагогических работников начал проведение вебинаров по использованию методов дистанционного обучения, подготовке видеоуроков и обучающих видеоматериалов, применению мультимедийных технологий и другим темам.

«В каждом регионе для педагогов будут проведены обучающие семинары по организации эффективной обратной связи с учащимися, определению объема домашних заданий, их оцениванию, работе с родителями в дистанционной форме с применением видеоматериалов и следующих платформ: WhatsApp, ZOOM, Google Classroom, Скайп, Google Hangouts, Google Meet, MOODLE», — отметили в ведомстве.

Кроме того, в новом учебном году будет разработан 72-часовой модуль «Управление образовательной организацией путем применения дистанционных технологий», пройдут обучающие семинары для руководителей образовательных организаций. Также будет апробирована система дистантного обучения для педагогов дошкольных и общеобразовательных организаций.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161686/
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