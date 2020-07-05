Неделя-24. Коронавирус захватил Кыргызстан, и протест за свободу слова

Читайте по теме Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания

На этой неделе ситуация с коронавирусом в Кыргызстане резко обострилась. Увеличилось не только число больных им, но и госпитализированных с пневмонией. Власти предпринимают судорожные попытки стабилизировать ситуацию, но у них ничего пока не получается. Не хватает врачей, ИВЛ, мест в больницах. Одновременно резко подорожали некоторые виды лекарств, но и здесь никто не предпринимает попыток навести порядок.

Социальные сети заполнены просьбами о помощи, многие в отчаянии от невозможности чем-то помочь близким. Увеличивается число умерших от коронавируса и других сопутствующих заболеваний. Зато президент назначает дату парламентских выборов на 4 октября 2020 года.

Фото Владислава Ногая. Участник #REакция 3.0

В Бишкеке прошел митинг #REакция 3.0 против закона о манипулировании информацией. Участники акции протеста выступили за то, чтобы глава государства Сооронбай Жээнбеков наложил вето на документ.

Читайте по теме В Бишкеке состоялся митинг #RЕакция 3.0. Фоторепортаж

Кроме того, митингующие собрали подписи под заявлением на имя председателя ГКНБ Орозбека Опумбаева. В нем указано, что депутаты парламента проголосовали не только за себя, но и за коллег. «Тем самым в действиях нардепов усматриваются признаки злостного и умышленного использования должностных полномочий», — написано в документе.

Организаторы акции протеста просят привлечь спикера Дастанбека Джумабекова и других депутатов к уголовной ответственности.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре «Неделя-24».

Куда ушли кредиты доноров

Фото 24.kg. Расходы бюджета, связанные с коронавирусом, на сегодня оценивают в 3,8 миллиарда сомов

Министерство финансов отчиталось, куда потратили выделенные донорами деньги. Оказалось, что большая часть ушла на выплату заработной платы. Всего Кыргызская Республика получила от доноров $291,1 миллиона на поддержку бюджета. Из них $241,9 миллиона кредита выделил Международный валютный фонд и $50 миллионов (половина — кредит, половина — грант) — Азиатский банк развития. Подробнее в материале Татьяны Кудрявцевой «Больше половины кредитов МВФ и АБР в Кыргызстане потратили на зарплаты».

Канал «Врачи онлайн»: помочь, чем можем

В Telegram набирает популярность канал «Врачи онлайн», организованный медиками Кыргызстана. Специалисты в разных областях медицины дают бесплатные консультации подписчикам. Канал существует меньше недели, но на него уже подписались больше 98 тысяч человек. Корреспондент 24.kg поговорила с одной из основательниц канала Азалией Азатовой.

Испанец, влюбленный в Чон-Алай

Фото из архива Мигеля. Одно из любимых мест в Кыргызстане — Чон-Алайский район

Мигель Матеос Муньоз приехал в Кыргызстан в марте 2019 года. Он родом из Испании, а сейчас возглавляет отдел коммуникаций в ЮНИСЕФ., чему научился в КР и почему парк Панфилова его любимый.

Коронавирус свадьбе не помеха?

В Кыргызстане пандемия коронавируса нарушила планы многих влюбленных пар. Некоторые молодые люди во время карантина не смогли узаконить свой брак и отложили это на более поздний срок. 24.kg решило выяснить, как женихи и невесты в период пандемии могут вступить в брачный союз.

Один из лучших бойцов Кыргызстана хочет завершить карьеру

Фото Куана Абдыраимова. Чемпион Азии, обладатель кубка мира по кикбоксингу, двукратный вице-чемпион мира по ушу-саньда Куан Абдыраимов

Куан Абдыраимов — один из самых успешных бойцов Кыргызстана — чемпион Азии и обладатель кубка мира по кикбоксингу, двукратный вице-чемпион мира по ушу-саньда, 25-кратный чемпион республики по пяти единоборствам. За 17-летнюю карьеру он не раз бросал спорт, но всегда с триумфом возвращался. Как с годами изменилась его тактика, за что его прозвали Кумушбеком и почему он вновь хочет повесить перчатки на гвоздь, Куан Абдыраимов рассказал в интервью 24.kg.

Как артист цирка Никулина стал чемпионом мира по джиу-джитсу

У Александра Чурсина необычайно яркая биография. Он проявил себя еще в детстве, попав на работу в цирк Юрия Никулина. Позднее перепробовал массу увлечений. В 38 лет занялся джиу-джитсу и через три года стал чемпионом мира. Почему одноклубники поначалу не хотели с ним тренироваться, за что на победном чемпионате его могли дисквалифицировать и как цирковой опыт пригодился ему в жизни, Александр Чурсин рассказал в интервью 24.kg.

Красота Кыргызстана глазами читателей 24.kg

Фото Владислава Ногая. Вид с горы Боз-Болток на закате

У авторов нашей рубрики «Мгновения жизни» есть одна потрясающая способность — видеть красоту даже в самых обыденных и привычных местах. А мы с радостью делимся их находками со всеми читателями 24.kg — «Мгновения жизни. Боз-Болток на закате и весенний Джети-Огуз».

Почему не страшно ошибиться с выбором вуза

Меньше месяца остается до начала приемной кампании в вузы страны. Многие выпускники заранее выбрали учебное заведение и специальность, а кто-то еще раздумывает. На что обращать внимание и почему не страшно ошибиться с выбором, в интервью 24.kg рассказала организационный психолог, консультант в области HR Татьяна Кан.