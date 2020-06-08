В Нарыне от коронавируса скончалась сестра экс-депутата Карганбека Самакова

Скончавшаяся от коронавируса в Нарыне женщина работала директором школы № 2 имени В.Чкалова. 67-летняя Айчурок Самакова — сестра бышего депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова.

Отметим, сегодня на брифинге в республиканском штабе замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что женщина находилась дома, лечилась сама, обратилась к врачам поздно. Установлено, что у нее основной диагноз COVID-19 тяжелого течения. Кроме того, были и сопутствующие заболевания — гипертоническая болезнь второй степени и высокая степень анемии.

Всего по стране на 8 июня коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 2 тысяч 32 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 445, умерли — 23.