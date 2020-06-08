14:55
USD 74.23
EUR 84.12
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Нарыне от коронавируса скончалась сестра экс-депутата Карганбека Самакова

Скончавшаяся от коронавируса в Нарыне женщина работала директором школы № 2 имени В.Чкалова. 67-летняя Айчурок Самакова — сестра бышего депутата Жогорку Кенеша Карганбека Самакова.

Отметим, сегодня на брифинге в республиканском штабе замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что женщина находилась дома, лечилась сама, обратилась к врачам поздно. Установлено, что у нее основной диагноз COVID-19 тяжелого течения. Кроме того, были и сопутствующие заболевания — гипертоническая болезнь второй степени и высокая степень анемии.

Всего по стране на 8 июня коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 2 тысяч 32 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 445, умерли — 23.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155204/
просмотров: 1124
Версия для печати
Материалы по теме
В регионах работники детсадов не могут сдать ПЦР-анализы бесплатно. Штаб молчит
В БГК считают преждевременным решение открыть мечети и храмы
Дагы бир дарыгерден коронавирус аныкталды
Еще в одном ЦСМ Бишкека у врача выявили коронавирус
До сентября не открывать интернет-клубы в Бишкеке предлагают депутаты
Таажылуу илдети 200дөй мамлекетти басып алды
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 7 миллионов человек
Казакстанда президенттин маалымат катчысынан коронавирус аныкталды
Минздрав: Выявлены случаи коронавируса от неизвестного источника заражения
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;Кыргызстане выявили 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;974 В Кыргызстане выявили 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1 974
Международные авиарейсы в&nbsp;Кыргызстане планируют возобновить 15&nbsp;июня Международные авиарейсы в Кыргызстане планируют возобновить 15 июня
В&nbsp;Кыргызстане выявили 33&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 2&nbsp;007 В Кыргызстане выявили 33 новых случая коронавируса. Всего — 2 007
Бизнес
В&nbsp;международном аэропорту &laquo;Иссык-Куль&raquo; появился свой топливозаправочный комплекс В международном аэропорту «Иссык-Куль» появился свой топливозаправочный комплекс
Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот &laquo;Ала-TV&raquo; &laquo;Билайну&raquo;&nbsp;&mdash; законная сделка Аскар Сыдыков: Продажа радиочастот «Ала-TV» «Билайну» — законная сделка
Мобильный оператор&nbsp;О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G&nbsp;LTE Мобильный оператор О! продолжает модернизацию инфраструктуры сети 4G LTE
У&nbsp;Жумалиева нет $2,5 миллиарда&nbsp;&mdash; &laquo;Чон Казат&raquo; признал свою ошибку У Жумалиева нет $2,5 миллиарда — «Чон Казат» признал свою ошибку
8 июня, понедельник
14:54
В регионах работники детсадов не могут сдать ПЦР-анализы бесплатно. Штаб молчит В регионах работники детсадов не могут сдать ПЦР-анализ...
14:41
В БГК считают преждевременным решение открыть мечети и храмы
14:10
Еще в одном ЦСМ Бишкека у врача выявили коронавирус
14:03
Если нарушат закон. Какое наказание ждет избирателей и кандидатов в депутаты
14:00
В Нарыне от коронавируса скончалась сестра экс-депутата Карганбека Самакова