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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке проходят подворовые медобходы жилых кварталов

В Бишкеке медики проводят подворовые обходы жилых кварталов. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, эпидситуация в столице остается напряженной, есть факты самообращения жителей по подозрению на вирус.

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«В столице работает горячая линия самодиагностики — 118. Медики ЦСМ работают со своими пациентами, состоящими на учете. Но одной прямой линии недостаточно, принято решение начать подворные обходы жилых кварталов столицы», — отметили в мэрии.

В мэрии добавили, что мобильные бригады, в состав которых входят медики, квартальные, домкомы, в воскресенье уже обошли жилмассивы «Арча-Бешик», «Ак-Орго», «Ак-Ордо», «Кок-Жар», «Кара-Жигач», «Рухий-Мурас», «Алтын-Ордо», «Ак Босого», «Колмо», «Калыс-Ордо», «Алтын-Казык», «Учкун», «Бакай-Ата», «Эне-Сай», «Дордой», «Ак-Бата» и «Ак-Тилек».

«Работа идет строго по алгоритму: никто в дома горожан не заходит, проводится устный опрос о самочувствии, также формируются списки по жалобам на здоровье. Медобходы проходят исключительно для защиты горожан от вируса, чтобы остановить рост распространения коронавирусной инфекции», — отметили в мэрии.

В муниципалитете напоминают, что горячая линия самодиагностики 118 работает с 8.00 до 19.00. Обращаться просят граждан, которые посещали эпиднеблагополучные регионы страны, при наличии симптомов: высокая температура, кашель, одышка, в случае тесного контакта с инфицированным COVID-19.

«В случаях угрозы выявления инфекции на место оперативно выезжают мобильные бригады медиков для забора мазка на ПЦР. Все услуги бесплатны», — отметили в мэрии.

Отметим, на сегодня число зараженных COVID-19 в Кыргызстане составило 1 тысячу 845 человек. Выздоровели 1 тысяча 219. Летальных исходов — 17.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154577/
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