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Общество

Мы не прогуливаем. Учителя недовольны, что им не оплачивают праздничные дни

«Уже много лет Министерство образования не оплачивает учителям праздничные дни», — сообщил 24.kg педагог из Каракола.

По его словам, это происходит в нарушение законодательства, Трудового кодекса, Конституции.

«Мы не прогуливаем работу. Праздничные (выходные) дни устанавливает правительство, и они должны оплачиваться как рабочие. В мае нас официально предупредили, что не оплатят за 1-5 мая. Мы и так получаем гроши. В среднем после налогов и отчислений выходит 12 тысяч или 15 тысяч сомов. И еще праздники снимут, вообще копейки получим, как кормить семьи, как обучать детей на голодный желудок?» — сообщил он.

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Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154260/
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