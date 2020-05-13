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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Новый коронавирус может стать сезонной инфекцией. Интервью с эпидемиологом

В Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 44 случая заражения коронавирусной инфекцией, 726 человек выздоровели.

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Чиновники говорят, что в стране уже наблюдается снижение заболевания COVID-19. По данным Минздрава, пик пришелся на середину апреля.

Однако ситуация пока остается напряженной  из-за большого количества завозных случаев и контактного заражения.

Директор Республиканского центра укрепления здоровья и массовой коммуникации Минздрава Нурила Алтымышева ответила журналисту 24.kg на главные вопросы о коронавирусе в Кыргызстане.

— Один из основных вопросов, которым задаются многие граждане,   действительно  COVID-19 намного страшнее других болезней, от которых в день умирают сотни людей в стране?

— Дело в том, что COVID-19 — новый штамм коронавируса, который еще у людей не выявляли. У этой инфекции схожие симптомы с ОРВИ, об этом говорили не раз. Каждый человек переносит этот вирус по-разному.

Новый вирус особенно опасен для людей пожилого возраста, тех, у кого имеются диабет, сердечно-сосудистые заболевания, заболевания верхних дыхательных путей. 

Нурила Алтымышева

Поэтому нам очень важно, чтобы эти люди не заболели, ведь они могут умереть.

— Что касается группы риска. Да, в нее входят пожилые люди. Но мы видим, что COVID-19 заражаются и молодые, в том числе  младенцы. Почему так происходит?

— Согласно научным данным, все возрастные группы подвержены заражению в той или иной степени. Но по нашим данным, именно дети и молодые люди подвергаются риску заболевания легких форм, а вот тяжелыми формами заражаются пожилые.

Нам необходимо проводить большие мероприятия по профилактике заболевания среди пожилого населения Кыргызстана. Потому что среди пожилых много смертельных случаев.

Нурила Алтымышева

— Можно ли говорить, что сегодня мы вышли на плато?

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— Говорить о том, что мы вышли на плато — многофакторно. Ежедневно у нас в стране регистрируются новые случаи заражения коронавирусом, уровень заболеваемости зависит от мероприятий по сдерживанию распространения инфекции, которые мы проводим.

Регулярно в Кыргызстан стали возвращать наших граждан из-за рубежа — мигрантов. У многих из них выявляется коронавирус. Это тоже определяет уровень заболеваемости в стране.

— После отмены режима ЧП людей на улице стало гораздо больше. Приведет ли это к второй волне заболевания?

— Распространение заболевания зависит от граждан, руководителей организаций, которым разрешили работать. Нужно соблюдать санитарные нормы безоговорочно. Надевать маску, если в одном помещении находится больше двух человек.

Если не соблюдать санитарные нормы, начнется вторая волна заболевания коронавирусом.

— Может ли COVID-19 стать сезонной инфекцией, как, например, обычный грипп?

— COVID-19 на сегодня является новой инфекцией и не имеет сезонности. Но в последующие годы, да, он может стать сезонной инфекцией, как обычный грипп.

Мы надеемся, что до того времени уже будет разработана вакцина и граждане продолжат без всяких напоминаний мыть руки, соблюдать дистанцию и после окончания пандемии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/152616/
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