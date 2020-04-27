Никто из кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке, на родину еще не вернулся

Никто из кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке (Оренбургская область Российской Федерации, на границе с Казахстаном), в КР не возвращался. Они живут в этой приграничной зоне с 17 марта. Об этом 24.kg рассказала супруга одного из кыргызстанцев Александра Бурховецкого Мария.

По ее словам, казахская сторона никого не пропускает, граница закрыта. Отметим, сегодня стало ивестно, что соседняя республика продлила режим ЧП до 11 мая.

«Почему тогда замминистра здравоохранения утверждает, что один из прибыших именно из Соль-Илецка инфицирован? Это недостоверная информация. В течение месяца никто из Соль-Илецка из граждан КР не выезжал», — сказал в свою очередь Александр Бурховецкий.

Эту же информацию 24.kg подтвердили и в консульстве КР в Оренбурге. Добавив, что COVID-19 выявлен у одного из граждан Кыргызстана, приехавших из Соль-Илецка в Оренбург. Он госпитализирован в клинику в России. В Бишкек его никто не отправлял.

В Кыргызстане подтверждено 695 случаев коронавируса.