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Общество

Стала известна дата суда по пересмотру уголовного дела Азимжана Аскарова

Верховный суд назначил заседание по рассмотрению апелляции адвокатов пожизненно осужденного правозащитника Азимжана Аскарова. Об этом 24.kg сообщил юрист Валерьян Вахитов.

По его словам, процесс состоится 13 мая. «Ранее мы направили заявление с просьбой вернуть дело Аскарова в производство первой инстанции по вновь открывшимся обстоятельствам. Азимжан Аскаров не согласен с решением Чуйского областного суда, оставившего в силе приговоры о пожизненном заключении. Суд не выполнил рекомендации Комитета ООН по правам человека. Значит, правительство нарушило договоренности по ряду международных соглашений», — подчеркнул Валерьян Вахитов.

Отметим, что все суды приостановили свою работу на период действия режима чрезвычайного положения.

2 декабря 2019 года Верховный суд декриминализировал ряд эпизодов и смягчил по некоторым статьям наказание правозащитнику. Однако основная статья обвинения «Соучастие в убийстве» УК КР, по которой он получил пожизненный срок, осталась.

Азимжана Аскарова обвинили в разжигании межнациональной розни и убийстве милиционера во время июньских событий на юге республики в 2010-м.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150568/
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