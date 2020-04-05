15 граммов мяса на семью. Как чиновники помогают малоимущим

Правительство Кыргызстана признает проблемы, которые возникли в связи с проникновением коронавируса в страну, что повлекло за собой приостановку работы практически всех сегментов экономики.

Нам регулярно рассказывают, какую гуманитарную помощь оказывают и будут оказывать малоимущим семьям.

Корреспондент 24.kg подсчитал предоставленные республиканским штабом цифры и проанализировал, кому, как и на сколько хватает заявленной помощи.

Ошская область

В Ошской области помощь оказали 15 тысячам 132 нуждающимся семьям. Им выделили муку, макароны, масло, рис, сахар, мясо и картофель.

По факту получается, что реально семьи обеспечили только мукой, потому что на каждую нуждающуюся пришлось по одному мешку. А вот мяса на семью пришлось только по 90 граммов, а также 150 граммов картофеля.

Средний размер домохозяйства в Ошской области составляет 6,1 человека.

В пересчете на каждого члена семьи ситуация выглядит совсем печальной. Вроде радоваться надо, что помогли, но несколько граммов макарон, риса и картофеля не дают уверенности в том, что семьи смогут пережить тяжелый период.

Кроме продуктов, некоторым передали и деньги — 86 тысяч 700 сомов. Но и их получили далеко не все. Если бы финансы раздавали всем нуждающимся ошанам, то каждой такой семье досталось бы всего скромные 5 сомов 70 тыйынов.

Джалал-Абадская область

В Джалал-Абадской области помощь оказали 3 тысячам 536 малоимущим семьям. Продукты им выдавали те же самые, что и в Ошской области.

Однако здесь уже помощь оказалась более реальной. На каждую семью пришлось по 130 килограммов муки, 8,5 литра масла и по 2 килограмма риса и макарон. А вот с мясом снова беда — всего 104 грамма.

Средний размер домохозяйства в Джалал-Абадской области составляет 4,7 человека.

В пересчете на каждого члена семьи получается, что как минимум лепешек они себе точно смогут напечь. Ведь на каждого домочадца приходится почти 30 килограммов муки и почти 2 литра масла.

Таласская область

В Таласской области помощь оказана 926 нуждающимся семьям. Набор продуктов стандартный. Оно и понятно, ведь это основные продукты питания населения Кыргызстана.

В регионе на каждую семью пришлось по 39 килограммов муки, 7 килограммов риса, 3,7 килограмма макарон и 2 литра масла. А вот мяса малоимущим семьям также досталось крайне мало — лишь 640 граммов. Это гораздо больше, чем в Ошской и Джалал-Абадской областях.

Средний размер домохозяйства в Таласской области составляет 4,8 человека.

В пересчете на каждого члена семьи получается, что в Таласской области попытались максимально разнообразить помощь малоимущим семьям.

Чуйская область

В Чуйской области помогли 6 тысячам 962 нуждающимся семьям. Интересно, что здесь в гуманитарной помощи не было картофеля.

Если посмотреть, сколько получила каждая семья, то цифры более чем скромные. Малоимущим выдали лишь по 3 килограмма муки, 1,8 литра масла и по 1 килограмму макарон и сахара. Мяса людям досталось лишь 144 грамма на семью.

Средний размер домохозяйства в Чуйской области составляет 3,8 человека.

Если пересчитать помощь из расчета на каждого члена семьи, то получается, что людям не досталось даже 1 килограмма продуктов. Больше всего приходится на каждого домочадца муки и масла.

Иссык-Кульская область

По Иссык-Кульской области гуманитарная помощь оказана 2 тысячам 782 жителям региона.

В итоге получилось, что каждой семье досталось по 47 килограммов (почти один мешок) муки и по 2 килограмма макарон. А вот остальных продуктов им выделили только в граммах. Меньше всего досталось мяса — 168 граммов на семью.

Средний размер домохозяйства в Иссык-Кульской области составляет 3,6 человека.

Меньше всего в Иссык-Кульской области малоимущим семьям досталось мяса и картофеля — по 47 и 54 грамма на каждого члена семьи. Не разгуляешься.

Кроме того, в этом регионе малоимущим оказали и финансовую помощь на 42 тысячи сомов. Правда, сразу уточнили, что ее получили «отдельные» семьи. Число таких семей неизвестно.

Просто помогли

В Нарынской и Баткенской областях, а также в Бишкеке и Оше тоже раздавали помощь нуждающимся семьям. Отчеты чиновников пестрят большими цифрами. Но вот данных по конкретному числу семей, которым помогли в этих регионах, нет. Поэтому и посчитать, сколько досталось каждой конкретной семье, пока невозможно.

В кабмине отмечают, что гуманитарная помощь по всей стране реализуется через списки и развозится по домам.

Только вот помощь эта получается не совсем одинаковой. Понятно, что никто не будет делить мясо по граммам из расчета на каждого члена семьи или просто поделив поровну на все малоимущие семьи. А значит, кому-то перепадет хороший кусок мяса в пару килограммов, а кто-то останется без него.