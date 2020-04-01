Минтруда собирает списки нуждающихся семей в нелегальных новостройках для оказания помощи. Об этом на пресс-конференции сообщила замглавы ведомства Ализа Солтонбекова.

«Рядом с Бишкеком есть нелегальные новостройки, которые не имеют статуса, они находятся возле свалки, скотомогильника. Там самая острая проблема сейчас. Мы собрали списки более 1,1 тысячи нуждающихся семей, хотя знаем, что в этих новостройках около 6 тысяч дворов», — сказала она.

Ализа Солтонбекова добавила, что Минтруда и соцразвития также оказывают дополнительную помощь тем, кто находится на учете: малоимущие, ЛОВЗ и другие.

«К нам могут обратиться и те, кто остался без работы. Сейчас эта проблема тоже остро стоит», — отметила она.

Министр культуры, информации и туризма Азамат Жаманкулов напомнил, что представители госорганов, а также активные и неравнодушные граждане объединились в движение «Штаб помощи». Нуждающиеся кыргызстанцы могут обратиться по номеру 1227.

В Кыргызстане на сегодня 111 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.