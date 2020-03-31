В Кыргызстане зарегистрировано 13 новых случаев коронавируса. Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника оперативного штаба Министерства здравоохранения Касымбек Мамбетов.

По его словам, новые случаи выявили в Бишкеке — 1, Нарынской области — 3, Иссык-Кульской — 2, Чуйской — 1 , Ошской — 5, Джалал-Абадской — 1 случай.

В Кыргызстане на сегодня 107 подтвержденных фактов коронавируса. На территории Бишкека, Оша и Джалал-Абада, Ноокатского и Кара-Суйского районов Ошской области, Сузакского района Джалал-Абадской области ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час.