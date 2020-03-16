НПО недовольны. ЮСАИД Кыргызстана выделил миллионный грант организации без опыта

НПО Кыргызстана недовольны тем, что ЮСАИД в Кыргызстане выделил миллионный грант на проведение независимого мониторинга предстоящих выборов никому не известной и образовавшейся за месяц до конкурса организации — ОО «Общее дело». Об этом говорится в заявлении, подписанном представителями нескольких неправительственных организаций.

Они отмечают, что проводящие мониторинг выборов и осуществляющие проекты по улучшению избирательной системы и имеющие многолетний опыт в этой сфере не получили грант.

«Именно из-за таких непрозрачных и предвзятых решений со стороны международных организаций идет очернение НПО со стороны общественности как «грантоедов», — подчеркивается в заявлении.

Но хуже того, что благодаря подобным действиям инициируются законопроекты со стороны депутатов ЖК по принятию поправок в законодательство, ухудшающие положение НПО. Из заявления НПО Кыргызстана

«Подобные законопроекты инициировались уже не в первый раз и направлены на необходимость дополнительного контроля за деятельностью организаций, продвигающих принципы прозрачности и открытости государственных органов», — также поясняют НПО.

Они сообщают, что более 10 НПО, подавших на объявленный ЮСАИД конкурс и имеющих многолетний опыт проведения мероприятий по мониторингу выборов, были шокированы публикациями в СМИ о том, что грант отдадут никому не известной организации «Общее дело». «Журналисты написали об этом еще в январе 2020 года, когда никому не были известны результаты отбора. Многие из нас, решив дождаться окончательных итогов, не стали публично вовлекаться в полемику, посчитав, что «утечка» из ЮСАИД не официальна. Но уже в феврале из Национального демократического института (НДИ) в Кыргызстане открыто предоставлялась информация о ходе подготовки к мониторингу сотрудниками организации, и мы высказали опасения координатору Назгуле Акишевой, однако предполагаем, что наши опасения не были донесены до руководства ЮСАИД. Теперь мы видим, что статья соответствовала действительности, и уверены, что утечка информации была попыткой предотвратить этот фарс», — говорят НПО.

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Они отмечают, что рассчитывали на объективность при отборе, поскольку конкурс был объявлен ЮСАИД Алматы. Но пришли к выводу, что решение при отборе все же осуществлялось в филиале в Бишкеке, в сотрудниках которого, как говорится в заявлении, многие НПО уже разочаровались.

«Поданные нами запросы на детальную оценку при отборе не убедили нас в беспристрастности этой оценки, хотя стоит заметить, что с некоторыми из них мы бы согласились. Более того, недоверие к конкурсу осталось ввиду того, что 5 марта 2020-го, когда многие организации только получили официальный ответ об отклонении их заявок, в эти же дни на сайтах по найму работников полным ходом шел рекрутинг специалистов «победителя». Местные давно несменяемые сотрудники международных организаций открывают свои НПО и пропускают их через формальные процедуры конкурса, лоббируя их, чем и порождают недоверие к деятельности как НПО, так и международных организаций в КР», — говорится в заявлении.

Представители НПО также выразили обеспокоенность тем, что бюджеты проектов необоснованно укрупняются донорами, а также реализуются непосредственно международными НПО, которые рекрутируют местных консультантов самостоятельно, подменяя роль местных НПО, не давая возможности институционального роста неправительственного сектора. «Таким образом решение ЮСАИД о выделении миллионного гранта, не имеющей опыта НПО, резко снизит доверие к независимому мониторингу предстоящих выборов, поскольку без компетентного, правозащитного, неправительственного подхода (для которого необходим опыт участия в подобных мероприятиях) невозможно проведение мониторинга избирательного процесса, публичного апеллирования и участия в избирательных спорах», — отмечают НПО Кыргызстана.

Они требуют публичного заявления и разъяснения решения ЮСАИД и предоставления четких разъяснений критериев отбора организации «Общее дело» для мониторинга выборов в Кыргызстане.

Под заявлением подписались ассоциация «Таза Шайлоо», общественные фонды «Гражданская платформа» и «Эгль», а также объединения «Женская демократическая сеть», «Мутакалим», «Журналисты».