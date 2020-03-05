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Общество

В Кыргызстане начали выплачивать надбавки учителям, прошедшим аттестацию

В Кыргызстане учителям общеобразовательных организаций, прошедшим аттестацию, начали выплачивать надбавку к заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, размер надбавок за квалификационную категорию установлен постановлением правительства, которое вступило в силу 1 января 2020 года.

«Министерство образования и науки апробировало новую систему аттестации учителей в 30 инновационных школах», — отметили в ведомстве.

Аттестацию успешно прошли около 500 учителей. Им присвоили высшую, первую и вторую квалификационные категории и выплатили надбавки от 1 до 2 тысяч сомов.

В ведомстве добавили, что учителя остальных школ республики смогут добровольно пройти аттестацию на присвоение квалификационной степени с октября 2020 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145624/
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