В Кыргызстане начали выплачивать надбавки учителям, прошедшим аттестацию

В Кыргызстане учителям общеобразовательных организаций, прошедшим аттестацию, начали выплачивать надбавку к заработной плате. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, размер надбавок за квалификационную категорию установлен постановлением правительства, которое вступило в силу 1 января 2020 года.

«Министерство образования и науки апробировало новую систему аттестации учителей в 30 инновационных школах», — отметили в ведомстве.

Аттестацию успешно прошли около 500 учителей. Им присвоили высшую, первую и вторую квалификационные категории и выплатили надбавки от 1 до 2 тысяч сомов.

В ведомстве добавили, что учителя остальных школ республики смогут добровольно пройти аттестацию на присвоение квалификационной степени с октября 2020 года.