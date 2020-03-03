В больницу обратились 18 милиционеров после митинга сторонников Садыра Жапарова

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) после митинга всего обратились 18 сотрудников милиции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, у всех ушибы мягких тканей. «Обратившиеся обслужены амбулаторно. Госпитализированных нет», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в БНИЦТиО обращений гражданских не было. В Национальный госпиталь обратилась раненная резиновой пулей в грудь девушка.