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Общество

В больницу обратились 18 милиционеров после митинга сторонников Садыра Жапарова

В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО) после митинга всего обратились 18 сотрудников милиции. Об этом 24.kg сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По его данным, у всех ушибы мягких тканей. «Обратившиеся обслужены амбулаторно. Госпитализированных нет», — отметили в ведомстве.

В Минздраве добавили, что в БНИЦТиО обращений гражданских не было. В Национальный госпиталь обратилась раненная резиновой пулей в грудь девушка.

Напомним, вчера в столице прошел митинг в поддержку экс-депутата парламента Садыра Жапарова. После того как участники акции протеста выставили ультиматум властям и пошли к зданию Жогорку Кенеша, милиция начала разгон. Митингующие кидали в правоохранителей камнями.

По факту беспорядков возбудили уголовное дело по статье «Покушение на насильственный захват власти» УК КР.

Задержаны организаторы акции протеста — брат политика Сабыр Жапаров, активист Амангелды Артыков и экс-нардеп Каныбек Осмоналиев.

Более ста участников митинга доставлены в милицию. Их привлекут к административной ответственности за нарушение общественного порядка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/145301/
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