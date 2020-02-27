В городе Ош до конца марта появится еще два детских сада

Мэр Оша ознакомился со строительством детских садов в микрорайонах города. Об этом сообщила служба по связям с общественностью муниципалитета.

По ее данным, градоначальник посетил строящиеся в микрорайоне «Амир-Тимур» современные детские сады на 100 мест и в микрорайоне «Юго-Восток» на 120 мест.

Таалайбек Сарыбашов обратил особое внимание подрядчика на качество проводимых работ и на то, что инвентарь для детских садов должен отвечать всем соответствующим стандартам.

«Сейчас ведется строительство трех детских садов. Два из них — в микрорайонах «Амир-Тимур» и «Юго-Восток» — планируется сдать в эксплуатацию до конца марта. Все должно соответствовать современным стандартам. Контроль буду осуществлять лично», — отметил мэр.