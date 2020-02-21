Депутату инкриминируют еще одно обвинение. Сапарали Борубаев этапирован в СИЗО

Председателя Катранского айыльного кенеша Лейлекского района Сапарали Борубаева перевели в СИЗО-25 в Оше. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Асылбек Кунгуров.

По словам юриста, в Баткенской области нет следственных изоляторов, поэтому Сапарали Борубаева этапировали в южную столицу.

Также стало известно, что депутат айыльного кенеша Нурдин Дуйшебаев написал встречное заявление.

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«По решению Лейлекского районного суда Сапарали Борубаев два месяца будет находиться под стражей. Его обвиняют в совершении хулиганства. Ему также добавили обвинение в ограблении по событиям на золоторудном месторождении в Лейлекском районе в 2012 году», — отметил Асылбек Кунгуров.

Сапарали Борубаев задержан 13 февраля. В милицию обратился его коллега Нурдин Дуйшебаев. Он заявил, что коллега избил его.

Председатель айыльного кенеша опроверг драку. Сапарали Борубаев — один из активных членов ОО «Чек ара», не раз выступал за решение споров на кыргызско-таджикской границе и обращался к президенту Сооронбаю Жээнбекову.