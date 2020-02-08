Снова призывают рассмотреть ответственность руководителей операции в Кой-Таше

Общественная комиссия по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года предлагает рассмотреть ответственность руководителей операции по штурму дома бывшего президента. Об этом на народном курултае заявил член комиссии Улукбек Маматаев.

В заключении комиссии говорится, что операция по штурму дома Алмазбека Атамбаева была провальной.

«Очень интересный факт: в день операции ни главы государства Сооронбая Жээнбекова, ни главы ГКНБ, ни генпрокурора не было в городе. Кроме этого, один заместитель министра внутренних дел с большой группой сотрудников находился в Нарыне. Знал ли премьер-министр, что в отсутствии глав правоохранительных органов начинается спецоперация? Считаем, что не до конца спланированная операция привела к смерти офицера. Вместо того чтобы наградить руководителей операции, надо рассмотреть их ответственность», — предложил Улукбек Маматаев.

По его словам, в состав общественной комиссии входят политологи, общественные деятели и журналисты.