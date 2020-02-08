12:30
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Снова призывают рассмотреть ответственность руководителей операции в Кой-Таше

Общественная комиссия по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года предлагает рассмотреть ответственность руководителей операции по штурму дома бывшего президента. Об этом на народном курултае заявил член комиссии Улукбек Маматаев.

В заключении комиссии говорится, что операция по штурму дома Алмазбека Атамбаева была провальной.

«Очень интересный факт: в день операции ни главы государства Сооронбая Жээнбекова, ни главы ГКНБ, ни генпрокурора не было в городе. Кроме этого, один заместитель министра внутренних дел с большой группой сотрудников находился в Нарыне. Знал ли премьер-министр, что в отсутствии глав правоохранительных органов начинается спецоперация? Считаем, что не до конца спланированная операция привела к смерти офицера. Вместо того чтобы наградить руководителей операции, надо рассмотреть их ответственность», — предложил Улукбек Маматаев.

По его словам, в состав общественной комиссии входят политологи, общественные деятели и журналисты.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143037/
просмотров: 229
Версия для печати
Материалы по теме
На народном курултае призывают не голосовать за партии коррупционеров
В Бишкеке проходит народный курултай с Азимбеком Бекназаровым
Азимбек Бекназаров передумал собирать людей 24 ноября на площади в Бишкеке
Молодые политики требуют отставки торага Жогорку Кенеша Дастана Джумабекова
Второй народный курултай решил дать оценку работе президента осенью
Бывший депутат от СДПК о том, почему место Алмазбека Атамбаева в тюрьме
Второй народный курултай чиновники и депутаты проигнорировали
Популярные новости
В&nbsp;Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева В Москве скоропостижно скончался сын Аскара Акаева
Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание Штормовое предупреждение: нас ждет резкое похолодание
Суд по&nbsp;Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова Суд по Историческому музею. Свидетели дают показания против Сапара Исакова
В&nbsp;семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента В семье Акаевых еще одно горе. Умер племянник первого президента
Бизнес
UFC 247: Джонс vs&nbsp;Рейес, Шевченко vs&nbsp;Чукагян. На&nbsp;канале UFC TВ&nbsp;только в&nbsp;O!TV UFC 247: Джонс vs Рейес, Шевченко vs Чукагян. На канале UFC TВ только в O!TV
Рекордный показатель! Более 97&nbsp;процентов населения обеспечены 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Рекордный показатель! Более 97 процентов населения обеспечены 4G LTE от О!
На&nbsp;Джеруе добыто 35&nbsp;тысяч тонн руды, идет пусконаладка На Джеруе добыто 35 тысяч тонн руды, идет пусконаладка
Водитель такси хотел обмануть камеры &laquo;Безопасного города&raquo;. Его поймали Водитель такси хотел обмануть камеры «Безопасного города». Его поймали
8 февраля, суббота
12:17
Заместителя министра транспорта и дорог задержали за дачу взятки сотруднику ГКНБ Заместителя министра транспорта и дорог задержали за да...
12:13
Снова призывают рассмотреть ответственность руководителей операции в Кой-Таше
11:50
На народном курултае призывают не голосовать за партии коррупционеров
11:17
Это не просто опера. Уникальное музыкальное шоу состоится в Бишкеке
11:02
Конфликт в Масанчи. Пограничники Кыргызстана продолжают усиленно нести службу