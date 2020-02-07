Айбек Калиев по делу о мошенничестве себя виновным не признает

В Аламединском районном суде возобновили процесс по второму уголовному делу о мошенничестве в отношении экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева. Об этом 24.kg сообщил его адвокат Бактыбек Жумашев.

По его словам, прокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством передать материалы по подсудности в Первомайский районный суд. Однако ВС КР ходатайство не удовлетворил.

Айбека Калиева обвиняют в том, что он, войдя в доверие, обманом продал машину, приобретенную у китайской компании ТВЕА, третьему лицу. Подозреваемый отрицает вину и заявляет, что автомобиль продавал его брат. Он только получил деньги, а покупатель — авто.

Новый автовладелец выступает в качестве потерпевшего. Но, отметил адвокат, Айбек Калиев его не знает и познакомился только в суде.

Отметим, Айбек Калиев является фигурантом дел об аварии на ТЭЦ и о модернизации ТЭЦ. По ним вынесены приговоры. Бывшего главу Нацэнергохолдинга осудили на 17 лет лишения свободы по обвинению в коррупции (дело о модернизации ТЭЦ) и 2,5 года по делу об аварии на столичной теплоцентрали.