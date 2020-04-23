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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Суд по второму уголовному делу Айбека Калиева приостановили

Суд по второму уголовному делу о мошенничестве в отношении экс-главы Национального энергохолдинга Айбека Калиева приостановлен. Об этом 24.kg рассказали его адвокаты.

По их словам, процесс проходит в Аламединском районном суде. Начался допрос свидетелей обвинения. Но заседания постоянно откладывались, поскольку допрашиваемые не являлись. Суд назначил принудительный привод.

Айбека Калиева обвиняют в том, что он мошенническим путем продал машину, приобретенную у китайской компании ТВЕА. Подсудимый вину не признает и заявляет — дело сфабриковали.

Процесс возобновится после 10 мая. Айбек Калиев является фигурантом дел об аварии и модернизации ТЭЦ. По ним вынесены приговоры. Бывшего главу Нацэнергохолдинга осудили на 17 лет лишения свободы по обвинению в коррупции (дело о модернизации ТЭЦ) и 2,5 года по делу об аварии на столичной теплоцентрали. Он содержится в СИЗО ГКНБ.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150917/
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