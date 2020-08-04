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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева этапировали в ИК № 8

Осужденного по двум уголовным делам — аварии на ТЭЦ и модернизации ТЭЦ экс-главу Нацэнергохолдинга Айбека Калиева этапировали в ИК № 8. Об этом 24.kg сообщили его адвокаты.

По их словам, Калиева сначала из СИЗО ГКНБ перевели в Бишкекский СИЗО-1, где он содержался около месяца, а потом распределили в ИК № 8, расположенную в селе Петровка. Юристы напомнили, что ранее Аламединский районный суд Чуйской области прекратил уголовное дело по обвинению Айбека Калиева в мошенничестве.

Напомним, Айбек Калиев обвинялся в том, что он, войдя в доверие, обманом продал машину, приобретенную у ТВЕА, третьему лицу.

По уголовному делу о незаконной модернизации ТЭЦ Бишкека экс-глава Нацэнергохолдинга приговорен к 14 годам лишения свободы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/161572/
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