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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Дело энергетиков. Айбеку Калиеву предлагали оговорить Сапара Исакова

В Свердловском районном суде Бишкека продолжают рассмотрение дела о модернизации столичной ТЭЦ. Процесс проходит под председательством судьи Инары Гилязетдиновой. Суд перешел к прениям сторон.

Как отметил адвокат экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Майрамбек Жумабеков, представитель ТВЕА Мусажан Макелек должен тоже сидеть на скамье подсудимых и давать показания.

«Но в ходе процесса его в зале суда так и не увидели. Я предполагаю, что его специально спрятали, чтобы он ничего лишнего не сказал», — отметил адвокат.

Майрамбек Жумабеков высказал мнение, что следствие намеренно искажало факты, чтобы сделать из Айбека Калиева основного виновника в заключении контракта с ТВЕА.

«Дошло до того, что Калиева призывали оговорить вышестоящих должностных лиц. Сказать, что он якобы видел, как в кабинет заносились портфели представителя компании ТВЕА. Когда он был в СИЗО, его обещали исключить из дела, если он скажет, что Сапару Исакову китаец занес чемодан. Но он отказался», — заявил адвокат.

В СИЗО ГКНБ содержатся бывшие премьер-министры Сапар Исаков и Жанторо Сатыбалдиев, депутат Жогорку Кенеша Осмонбек Артыкбаев, топ-менеджеры энергосектора Салайдин Авазов и Айбек Калиев. Под домашним арестом находится экс-министр финансов Ольга Лаврова. Всем предъявлены обвинения по фактам злоупотребления должностным положением и коррупции. Гособвинение просит для Сапара Исакова 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества, а для Айбека Калиева — 17 лет тюрьмы.
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