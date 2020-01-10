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Общество
Сюжет: Дело энергетиков

Адвокат Айбека Калиева рассказал, почему прерван процесс по делу о мошенничестве

Адвокат экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева Бактыбек Жумашев рассказал 24.kg, почему прерван процесс по второму уголовному делу о мошенничестве в отношении его подзащитного. 

По его словам, прокуратура обратилась в Верховный суд с ходатайством передать материалы по подсудности в Первомайский районный суд. Решение пока не принято.  Айбека Калиева обвиняют в том, что он, войдя в доверие, обманом продал машину, приобретенную у ТВЕА, третьему лицу.

«Но при чем здесь мошенничество? Автомобиль продавал брат моего подзащитного. В итоге Айбек Калиев получил деньги, а покупатель — авто. Теперь этот новый автовладелец выступает в качестве потерпевшего. Его мой клиент в глаза не видел, он Калиева тоже. Они в суде познакомились», — сказал Бактыбек Жумашев.

Отметим, Айбек Калиев является фигурантом дел об аварии на ТЭЦ и о модернизации ТЭЦ. По ним уже вынесены приговоры. Калиев осужден на 17 лет лишения свободы по обвинению в коррупции (дело о модернизации ТЭЦ), также он получил 2,5 года по делу об аварии на столичной теплоцентрали. 
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