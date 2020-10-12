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Общество
Сюжет: Беспорядки после выборов

Осужденный Айбек Калиев добровольно вернулся в исправительную колонию

Осужденный по двум уголовным делам — аварии на ТЭЦ Бишкека и ее модернизации — экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев сегодня добровольно вернулся в исправительную колонию. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

«Сегодня, 12 октября, бывший председатель Национального энергохолдинга Айбек Калиев добровольно явился в учреждение, где прежде отбывал наказание. Он был незаконно освобожден в ночь с 5 на 6 октября. Сотрудники ГКНБ сопроводили Айбека Калиева. Он продолжит отбывать наказание», — говорится в сообщении госкомитета.

Напомним, что ранее Генпрокуратура потребовала от всех лиц, незаконно покинувших в ночь на 6 октября места содержания под стражей и отбывания наказания, явиться в администрации органов и учреждений ГСИН.

Экс-глава Нацэнергохолдинга Айбек Калиев обвинялся в том, что он, войдя в доверие, обманом продал машину, приобретенную у ТВЕА, третьему лицу.

По уголовному делу о незаконной модернизации столичной ТЭЦ он приговорен к 14 годам лишения свободы. В начале августа Айбека Калиева из СИЗО ГКНБ перевели в Бишкекский СИЗО-1, где он содержался около месяца, а потом распределили в ИК № 8, расположенную в селе Петровка.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/168877/
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