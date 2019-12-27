Около 80 процентов обратившихся в кризисные центры по фактам насилия в семье — женщины. Такие данные приводит Нацстатком.

На сайте ведомства опубликовали данные за 2018 год. Сообщается, что в кризисные центры и другие специализированные учреждения, оказывающие социально-психологическую помощь населению по случаям семейного насилия, обратились 8 тысяч 730 человек, большинство из которых (78 процентов) — женщины.

Кроме того, как отмечается, по данным МВД, в последние пять лет растет число выданных временных охранных ордеров по фактам семейного насилия. «Наиболее заметный рост (в два раза) отмечался в 2016 году, когда выдача охранных ордеров была включена в критерии оценки работы органов внутренних дел», — говорится в сообщении.