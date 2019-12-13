Свобода слова нужна не только для отдельной группы лиц, она нужна для всего общества в целом, заявил бывший депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев, комментируя иски братьев Матраимовых против трех СМИ — 24.kg, Kloop и «Азаттыка».

Камчыбек Ташиев отметил, что свобода слова — это основной инструмент в борьбе с коррупцией и преступностью и для контроля государственной власти.

Вместе с тем он сказал, что при этом представители СМИ тоже должны ответственно относиться к своим обязанностям.

«Что касается поданного в суд иска от Матраимовых, если журналисты дали неправильную информацию, которая, соответственно, негативно отразилась на жизни определенного человека, то они, конечно, обязаны ответить. Но я считаю, что арест банковских счетов был поспешным решением. Сначала надо было провести судебные слушания, разобраться и доказать вину изданий», — подчеркнул Камчыбек Ташиев.

Братья Матраимовы подали в суд иск к «Азаттыку», Kloop и 24.kg. Исковые претензии также предъявлены журналисту Али Токтакунову. Суммы исков о защите чести и достоинства Райымбека Матраимова составили: 22 миллиона сомов к «Азаттыку», 12,5 миллиона к Kloop, 15 миллионов к 24.kg.

Отметим, что 24.kg перепечатало расследование коллег из «Азаттыка» и Kloop о контрабандных схемах и выводе $700 миллионов. Перепечатку сделали многие СМИ.