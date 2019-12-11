Зарылбеку Рысалиеву следователь разрешил выехать в КНР, а он улетел в Эмираты

Сегодня стало известно, что один из фигурантов уголовного дела о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева — бывший глава ГСИН, ныне депутат Жогорку Кенеша Зарылбек Рысалиев вылетел в составе официальной делегации с президентом Сооронбаем Жээнбековым в ОАЭ и Саудовскую Аравию.

Отметим, что Зарылбек Рысалиев находится под домашним арестом и покидать пределы страны не имеет права. В августе Первомайский районный суд Бишкека поместил его под домашний арест.

Разрешение на выезд подозреваемый может получить только у следователя. Для этого адвокат должен обратиться с ходатайством. В пресс-службе МВД пояснили, что 2 ноября поступило прошение адвоката, о том, что его подзащитному необходимо проходить лечение за пределами КР. Следственной службой МВД с учетом состояния здоровья Зарылбека Рысалиева и необходимости получения лечения в Китае были сняты ограничения на выезд.

Каким образом подследственный оказался в составе официальной делегации во главе с президентом страны, отправившейся в Объединенные Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию, неизвестно.

Юристы отмечают: если выяснится, что Зарылбек Рысалиев не уведомил следователя или указал не ту страну, куда должен был вылететь на лечение изначально, то мера пресечения ему может быть изменена.

Напомним, расследование дела о незаконном освобождении криминального авторитета возобновилось в январе 2019-го. В суд его передали в октябре.

Вор в законе Азиз Батукаев освободился из СИЗО в Нарыне и покинул страну в апреле 2013 года. Зарылбек Рысалиев тогда был главой Госслужбы исполнения наказаний.

Обвиняемыми проходят 19 человек. Это врачи и лаборанты, поставившие диагноз осужденному, представители ГСИН и другие высокопоставленные чиновники, в том числе бывший глава государства Алмазбек Атамбаев.