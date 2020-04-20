Депутат Зарылбек Рысалиев скрыл в декларации свое детективное агентство

Депутат парламента Зарылбек Рысалиев два года не указывал в налоговых декларациях свой бизнес — детективно-охранное агентство «Кодекс чести», которым он владеет вместе с еще двумя учредителями. Об этом пишет Economist.kg.

Скрыв от налоговиков компанию, Зарылбек Рысалиев нарушил основной закон о деятельности депутата, категорически запрещающий народным избранникам заниматься коммерческой деятельностью.

«Кодекс чести» существует как компания уже на протяжении 15 лет, будучи зарегистрированной в июне 2005-го в частном доме в Бишкеке. Основной вид деятельности указан как «проведение расследований».

В Минюсте в документах детективно-охранного агентства не указан ИНН, поэтому выяснить перечисления в бюджет в виде налогов, как и другую важную информацию, не удалось.

Зарылбек Рысалиев сдавал декларации в качестве депутата парламента в 2017 и 2018 годах. В обоих документах указано, что ни он, ни его близкий родственник не имеют ничего, кроме небольшого дохода.

Нардеп не имеет ни дома, ни машины, ни какого-либо другого имущества.