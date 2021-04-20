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Власть

Это госизмена. Депутат предлагает наказывать за выдачу лицензий на месторождения

Сегодня на совместном заседании парламентских комитетов по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту и по правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции депутаты заслушивают отчет генерального прокурора Курманкула Зулушева.

Нардеп Зарылбек Рысалиев спросил, подлежат ли уголовной ответственности чиновники, выдавшие иностранным компаниям лицензии на разработку месторождений. «В частности, наше золото добывают на месторождениях Терек-Сай, Джеруй, Кумтор, Солтон-Сары, Бозымчак, Талды-Булак. Там работают иностранные компании. Те, кто вчера был во власти и подарил эти месторождения, будут отвечать за госизмену?» — спросил он.

Первый заместитель председателя ГКНБ Рустам Мамасадыков ответил, что для обвинения в госизмене нужны доказательства.

«По некоторым материалам работает специальная комиссия, вы тоже наверняка там есть. Если вы дадите соответствующее заключение, мы в свою очередь дадим оценку», — сказал он.

Депутата такой ответ не удовлетворил, и он отчитал замглавы ГКНБ.

«Что вы мне тут говорите словами Сооронбая Жээнбекова, мол, дайте факты? 27 месторождений полностью отданы иностранцам. Вы, сотрудники ГКНБ, говорите, что нет ущерба государству. Это наталкивает на определенные мысли», — возмутился Зарылбек Рысалиев.

Генпрокурор Курманкул Зулушев ответил, что шпионаж и госизмену необходимо тщательно рассматривать. «Если информация о месторождениях, составляющая гостайну, будет распространена, это госизмена, а незаконная выдача лицензии — совсем другая статья», — объяснил он.

Ссылка: https://24.kg/vlast/190780/
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