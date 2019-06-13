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Общество
Сюжет: Освобождение Азиза Батукаева (77)

Депутата Зарылбека Рысалиева перевели в общую палату

Состояние депутата Жогорку Кенеша Зарылбека Рысалиева улучшилось. Об этом 24.kg сообщили в Клинической больнице управления делами президента. 

Уточняется, что после проведенного консилиума нардепа перевели в общую палату.

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«Сейчас состояние пациента средней тяжести. Его перевели в общую палату, но навещать его могут только родственники. Посещение других лиц нежелательно, поскольку у него до сих пор скачки давления. Диагноз тот же — «острая гипертоническая энцефалопатия на фоне гипертонического криза», — заявили редакции.

Зарылбека Рысалиева госпитализировали после допроса в МВД, куда его вызвали в рамках уголовного дела по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева. Медики исключили повторный инсульт.

Уголовное дело о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева возобновили в январе 2019 года. По нему проходят врачи и лаборант, диагностировавшие ему рак. Кроме того, в деле фигурируют бывшие чиновники и депутаты.

В частности, милиция задержала бывшего министра здравоохранения Динару Сагинбаеву, экс-советника председателя ГСИН Калыбека Качкыналиева, бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова, а также экс-спецпрокурора Майрамбека Акматалиева. Решением суда Динару Сагинбаеву и Майрамбека Акматалиева отпустили под домашний арест. 3 июня после допроса милиция задержала экс-генпрокурора Аиду Салянову. 5 июня ее водворили в СИЗО-1. Позже Шамиля Атаханова выпустили под домашний арест.
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